Hunter Schafer, da Euphoria a Prada, in un attimo (Di martedì 11 gennaio 2022) L'attrice transgender, protagonista del teen drama targato HBO, diventa uno dei volti della campagna primaverile In The Mood For Prada. Un idillio che continua anche dopo il photocall della serie dove Hunter si è lasciata immortalare con uno stupendo abito bordeaux. Griffato - come ovvio che sia - Prada

