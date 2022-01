Huawei a caccia di chip per risollevarsi dopo le sanzioni Usa

Leggi su formiche

(Di martedì 11 gennaio 2022) Da due anni ormai,è alle prese con le restrizioni statunitensi sull’acquisto dei semiconduttori, cruciali per le sue produzioni. Il colosso cinese, accusato da Washington di spionaggio per conto del governo di Pechino (addebiti sempre negati dalla società), sta facendo i conti con le difficoltà economiche, industriali e geopolitiche, strettamente connesse fra loro. Tanto che nel 2021, la prima volta nella sua storia, il fatturato annuo dell’azienda cinese è risultato in negativo, del 29 per cento. Pesano la pandemia Covid-19 e, appunto, leamericane. Così, l’azienda di Shenzhen sta investendo in società nella catena di fornitura di semiconduttori della Cina: produzione e progettazione di, ma anche di materiali, oltreché software. Il tutto viene attraverso il fondo Hubble Technology Investment guidato da Bai Yi, ...