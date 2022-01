Hockey prato | la Nazionale Italiana maschile costretta a rinunciare al Championship II causa Covid

Leggi su oasport

(Di martedì 11 gennaio 2022) Brutte notizie per ladisu, che non potrà partecipare alII di Paredes in seguito ad alcuni casi positivi di-19 riscontrati all’interno del gruppo squadra. Nei giorni scorsi sono emersi progressivamente dei nuovi contagi e inoltre, alla luce dell’ultimo giro di tamponi, sono state registrate delle ulteriori positività poco incoraggianti anche nell’ottica dei componenti della formazione azzurra in partenza per il Portogallo. Sono attese infatti nuove infezioni anche da parte di chi è attualmente negativo, che potrebbe però positivizzarsi proprio durante il torneo portoghese con plausibili gravi danni arrecabili ad altri. Calendario2022: date e programma di tutti ...