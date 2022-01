“Ho incontrato uomini sbagliati”: Valeria Marini parla delle violenze subite (Di martedì 11 gennaio 2022) “Rimpiango non essermi costruita una famiglia… Io credo nell’amore, è davvero la forza che muove il mondo“. Ha cominciato con queste parole, Valeria Marini, a raccontare le sue relazioni passate, dal primo uomo violento fino ai diversi matrimoni finiti. Ricordi dolorosi che, tra le lacrime, la showgirl ha riportato ad Alfonso Signorini durante la puntata del Grande Fratello Vip del 10 gennaio 2022. Vi raccomandiamo... "Quell'ex violento che mi diede della poco di buono e mi strinse fino a farmi male" Una ragazza di 20 anni ha scritto al nostro numero di Whatsapp raccontando come una relazione del suo passato riesca ancora a segnarla nel profondo... “Purtroppo ci sono cose che non sono mai riuscita a superare, le ho mascherate buttandomi sul ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 11 gennaio 2022) “Rimpiango non essermi costruita una famiglia… Io credo nell’amore, è davvero la forza che muove il mondo“. Ha cominciato con queste parole,, a raccontare le sue relazioni passate, dal primo uomo violento fino ai diversi matrimoni finiti. Ricordi dolorosi che, tra le lacrime, la showgirl ha riportato ad Alfonso Signorini durante la puntata del Grande Fratello Vip del 10 gennaio 2022. Vi raccomandiamo... "Quell'ex violento che mi diede della poco di buono e mi strinse fino a farmi male" Una ragazza di 20 anni ha scritto al nostro numero di Whatsapp raccontando come una relazione del suo passato riesca ancora a segnarla nel profondo... “Purtroppo ci sono cose che non sono mai riuscita a superare, le ho mascherate buttandomi sul ...

