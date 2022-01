Highlights Barcellona-Milano 73-75 | Eurolega 2021 2022 basket VIDEO

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Glidi73-75, sfida valida per la ventesima giornata dell’di. Gli uomini di Messina disputano un brutto terzo quarto al termine del quale rischiano di uscire dalla partita. Si rifanno alla grande, però, nell’ultimo periodo, giocato ottimamente sia dal punto di vista offensivo sia da quello difensivo. L’Olimpia si porta momentaneamente al quinto posto della classifica ma sono ancora molte le partite da recuperare per tutte le squadre a causa dei numerosi rinvii delle ultime settimane. Tra le fila dei lombardi straordinarie le prestazioni di Sergio Rodriguez e Delaney. Ai padroni di casa non basta la gran partita di Nikola Mirotic. SportFace.

