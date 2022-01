Handanovic pre Supercoppa: «Juve sempre tosta, abbiamo la stessa voglia di vincere» (Di martedì 11 gennaio 2022) Handanovic: «Juve sempre tosta, abbiamo la stessa voglia di vincere». Le dichiarazioni del portiere in conferenza JuveNTUS – «La gara con la Juve è sentita da entrambe le parti, è un derby d’Italia che ti dà il titolo. Noi siamo vogliosi di vincere come loro, questa gara ci può dare tanto: ce la giocheremo con il nostro spirito e atteggiamento degli ultimi due mesi». PARTITA – «Il mister ha detto abbastanza, mi aspetto una Juve tosta perché à una gara diversa dalle altre. Quando vengono qua sono sempre stati tosti, a prescindere dal momento di forma. Noi ci aspettiamo una gara difficile, non conta chi è favorito». CLICCA QUI PER LA CONFERENZA ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022): «ladi». Le dichiarazioni del portiere in conferenzaNTUS – «La gara con laè sentita da entrambe le parti, è un derby d’Italia che ti dà il titolo. Noi siamo vogliosi dicome loro, questa gara ci può dare tanto: ce la giocheremo con il nostro spirito e atteggiamento degli ultimi due mesi». PARTITA – «Il mister ha detto abbastanza, mi aspetto unaperché à una gara diversa dalle altre. Quando vengono qua sonostati tosti, a prescindere dal momento di forma. Noi ci aspettiamo una gara difficile, non conta chi è favorito». CLICCA QUI PER LA CONFERENZA ...

Advertising

AmalaTV_ : Alle 13.15 conferenza stampa di Inzaghi e Handanovic pre #InterJuve. ?? Alle 14 vi racconteremo in live su #Twitch… - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Supercoppa, domani Inzaghi e Handanovic in conferenza pre Inter-Juventus - fcin1908it : Supercoppa, domani Inzaghi e Handanovic in conferenza pre Inter-Juventus - laziopress : Inter-Lazio | Handanovic nel pre partita: “Spero di non subire gol” - pasqualinipatri : Inter-Lazio | Handanovic nel pre partita: “Spero di non subire gol” -