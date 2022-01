Gucci dedica la nuova collezione all’anno della Tigre

(Di martedì 11 gennaio 2022) Il primo febbraio 2022, seguendo il calendario cinese, si entrerà nell’anno, che sta già ispirando i maggiori marchimoda.decide dire lacampagna propriocon abiti e accessori impreziositi con stampe a tema. La campagna “Tiger” Il Capodanno cinese celebra l’inizio del nuovo anno atteso per il 1° febbraio 2022, che verrà sancito dall’oroscopo cinese come l’anno. Si tratta del terzo segno zodiacale caratterizzato dal coraggio, dalla sicurezza, dall’amore per la competizione, e da sempre simbolo di forza che quest’anno ha avuto la capacità di ispirare le collezioni dei maggiori brand di ...

Gucci ha lanciato la nuova collezione "Gucci Tiger", ispirata al maestoso animale protagonista del Capodanno cinese di quest'anno.
Da Gucci a Valentino a Prada, il mondo della moda dedica come ormai tradizione al Capodanno cinese collezioni ad hoc. Progetti anche dallo spirito green e a tutela della specie in estinzione ...