Grimaldi | con scrubber per pulire gas di scarico delle navi si potranno filtrare le microplastiche nel mare

Con gli scrubber utilizzati per pulire i gas di scarico emessi dalle navi si potranno filtrare anche le microplastiche e i metalli pesanti presenti nel mare. "Gli scrubber che abbiamo sulle navi devono combinare zolfo con sodio per creare solfato, quindi prelevano enormi quantità di acqua salata al giorno e ho pensato che si potevano anche filtrare e pulire per togliere ad esempio le microplastiche e i metalli pesanti – spiega Emanuele Grimaldi, amministratore delegato del Gruppo Grimaldi e presidente della Fondazione Grimaldi onlus -. Insieme all'Università di Napoli ho fatto fare esperimenti e ne abbiamo catturate ...

Ultime Notizie dalla rete : Grimaldi con Alberto di Monaco in elicottero a Pietrasanta per le tre opere di Bezzina ... il nuovo eco quartiere di Montecarlo che sta nascendo, fronte mare, tra il Grimaldi Forum e il ... con alloggi di lusso, una passeggiata fronte mare, un porto turistico, parcheggi sotterranei, zone ...

Depositi chimici a Sampierdarena, Grimaldi: "E' una scelta scellerata" Impugneremo tutte le decisioni, quello che si può fare per legge lo faremo, fino in fondo" sottolinea Grimaldi. "Con tutto il rispetto per la città - aggiunge - il porto di Genova è un porto ...

Depositi chimici a Sampierdarena, Grimaldi: "E’ una scelta scellerata" Il Secolo XIX Covid, l’allarme degli endocrinologi: “Bimbi guariti più a rischio di diabete” Un recente report americano conferma l'associazione tra infezione da coronavirus ed esordio di diabete di tipo 1 nella popolazione giovanile ...

Depositi chimici a Sampierdarena, Grimaldi: "E’ una scelta scellerata" Genova - "Il problema è enorme per quanto ci riguarda ed enorme per il trasporto, ma non solo. Trovo che sia contro gli interessi di tutti, della città, della sicurezza, delle grandi isole che sono se ...

