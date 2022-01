Grande Fratello Vip, Enzo Paolo Turchi: “Ho avuto solo un rapporto con la mamma di Nathalie Caldonazzo”. Poi la rivelazione sul matrimonio con Carmen Russo (Di martedì 11 gennaio 2022) Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri 10 gennaio, Enzo Paolo Turchi è entrato in Casa per chiarire una vicenda familiare. La scorsa settimana, infatti, Nathalie Caldonazzo aveva rivelato in diretta di essere stata invitata al matrimonio di Turchi con Carmen Russo – anche lei concorrente del reality – e di aver inoltre ricevuto una telefonata dell’uomo prima del proprio ingresso nella Casa. Russo era rimasta esterrefatta e aveva chiesto che il marito Enzo Paolo potesse chiarire questa storia. Detto, fatto. Il coreografo 72enne ha infatti spiegato a Caldonazzo: “Io non ti ho mai telefonato, ho tutto qui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Durante la puntata delVip andata in onda ieri 10 gennaio,è entrato in Casa per chiarire una vicenda familiare. La scorsa settimana, infatti,aveva rivelato in diretta di essere stata invitata aldicon– anche lei concorrente del reality – e di aver inoltre ricevuto una telefonata dell’uomo prima del proprio ingresso nella Casa.era rimasta esterrefatta e aveva chiesto che il maritopotesse chiarire questa storia. Detto, fatto. Il coreografo 72enne ha infatti spiegato a: “Io non ti ho mai telefonato, ho tutto qui ...

Advertising

GrandeFratello : La passione tra Biagio e Miriana... semplicemente interrotta da questa separazione forzata? Continuerà dopo questo… - VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - Corriere : Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica - blogtivvu : Ascolti Grande Fratello Vip 6, trentatreesima puntata: auditel del 10 gennaio, Signorini contro la fiction Rai… - Kekko31259252 : Ma solo a me fa veramente tanta tanta tenerezza Kabir? Non è proprio il posto per lui il Grande Fratello. ??#gfvip -