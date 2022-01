Grande Fratello Vip, Delia Duran furiosa contro Alex Belli: Sonia Bruganelli asfalta entrambi così (Di martedì 11 gennaio 2022) Chi pensava di essersi liberato della soap Delia Duran – Alex Belli – Soleil Sorge deve ricredersi. Sì perché Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri 10 gennaio, la “moglie” dell’attore (sul loro matrimonio aleggia ancora un certo mistero) ha confermato che entrerà nella Casa più spiata d’Italia. Durante la quarantena (obbligatoria per poter accedere al reality), Duran deve aver avuto più tempo libero per pensare alla propria storia con Belli e così ha rivelato in diretta: “Mi sono presa una pausa da Alex. Abbiamo continuato a litigare anche per altre cose e quindi ho detto basta. Mi sono rotta le scatole”. Poi contro l’attore di CentoVetrine: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Chi pensava di essersi liberato della soap– Soleil Sorge deve ricredersi. Sì perchéte la puntata delVip andata in onda ieri 10 gennaio, la “moglie” dell’attore (sul loro matrimonio aleggia ancora un certo mistero) ha confermato che entrerà nella Casa più spiata d’Italia.te la quarantena (obbligatoria per poter accedere al reality),deve aver avuto più tempo libero per pensare alla propria storia conha rivelato in diretta: “Mi sono presa una pausa da. Abbiamo continuato a litigare anche per altre cose e quindi ho detto basta. Mi sono rotta le scatole”. Poil’attore di CentoVetrine: ...

