Grande Fratello Vip 6 | l’opinione di Isa sulla trentatreesima puntata

(Di martedì 11 gennaio 2022) Incredibile come ci siano una miriade di autori che lavorano alla scrittura di un programma come ilVip e alla fine l’unico e solo momento degno di nota, l’unico e solo colpo di scena, lo hanno praticamente scritto i telespettatori con l’esito sciooooookkkk del televoto. Cioè, cavolo, io leggo i social, avevo capito che ci fosse un’unione di fandom per abbattere l’impero di Soleil Sorge ma mai e poi mai avrei ipotizzato che Nathaly Caldonazzo potesse beccarsi addirittura il 63% delle preferenze! Questo sapete quando succede? Quando il pubblico nota delle ingiustizie così palesi, così macroscopiche e così insopportabili da sentire l’esigenza di dover fare qualcosa, di dover urlare la propria opinione con l’unico piccolo mezzo che ci mettono a disposizione. Il doppiopesismo disgustoso e stucchevole andato in onda venerdì sera, con le ...

Advertising

GrandeFratello : La passione tra Biagio e Miriana... semplicemente interrotta da questa separazione forzata? Continuerà dopo questo… - La7tv : #lariachetira @EnricoLetta: '#DavidSassoli ha cambiato la storia europea con tante scelte importanti e fondamentali… - VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - loris30999 : RT @La7tv: #lariachetira @EnricoLetta: '#DavidSassoli ha cambiato la storia europea con tante scelte importanti e fondamentali, come durant… - alessa978 : #GFvip jessica e miriana potete solo godere così potete solo godere sulle difrazue altrui siete la vergogna del grande fratello -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Ormai Alex Belli è uno dei protagonisti principali delVip . Anche dopo la sua uscita, lui continua a far parlare di sé, non solo intervenendo in studio ma anche creando ancora dinamiche tra lui, Delia e Soleil. Ricordiamo che fin dall'...Dopo il tira e molla di quest'ultimo con Soleil Sorgé all'interno della casa delVIP , la bella Delia come ricorderete aveva deciso a sua volta di 'trovarsi altro'. Mentre Alex Belli ...Ancora un centenario a Florinas: tiu Battista Soletta. Una persona conosciuta in tutto il sassarese (e non solo) in quanto a capo di una famiglia di straordinari viticoltori, che ha fatto la storia de ...GF Vip, Aldo Montano svela il motivo della sua assenza in puntata: "Sono separato da mia moglie" Durante la puntata del GF Vip di ieri sera Aldo Montano ...