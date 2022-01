Grande Fratello Vip 6, giorno 120: commenti al live (Di martedì 11 gennaio 2022) giorno 120 In questo post potrete commentare il live della sesta edizione del Grande Fratello Vip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di martedì 11 gennaio 2022)120 In questo post potrete commentare ildella sesta edizione delVip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

GrandeFratello : La passione tra Biagio e Miriana... semplicemente interrotta da questa separazione forzata? Continuerà dopo questo… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con #GFVIP - VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - infoitcultura : Delia Duran si allontana da Alex Belli: “Mi sono presa una pausa”. Lite con l’attore al Grande Fratello Vip - LuigiRo2055 : #Gfvip Dayane che al Grande Fratello Arriva in finale! e a l'isola e sbattuta fuori alla Prima. La Caldonazzo idem… -