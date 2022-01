Gran Turismo 5 e Ghostwire: Tokyo, evento dedicato a breve? (Di martedì 11 gennaio 2022) L’insider Tom Henderson sostiene che a fine mese si terrà un evento dedicato a Gran Turismo 7 e Ghostwire: Tokyo Nei giorni scorsi l’insider Tom Henderson aveva parlato in merito ad un rumoreggiato evento PlayStation che dovrebbe tenersi durante il prossimo Febbraio, e che dovrebbe appartenere alla oramai celebre categoria degli State of Play. Stando ad Henderson dovrebbe trattarsi di un appuntamento davvero importante e Grande, con protagonisti giochi molto attesi, ma oltre a ciò, sempre stando alle sue parole, sembra che Sony abbia in cantiere un ulteriore evento: se confermato, questo dovrebbe tenersi a fine mese, e sarà incentrato su Gran Turismo 7 e Ghostwire: ... Leggi su tuttotek (Di martedì 11 gennaio 2022) L’insider Tom Henderson sostiene che a fine mese si terrà un7 eNei giorni scorsi l’insider Tom Henderson aveva parlato in merito ad un rumoreggiatoPlayStation che dovrebbe tenersi durante il prossimo Febbraio, e che dovrebbe appartenere alla oramai celebre categoria degli State of Play. Stando ad Henderson dovrebbe trattarsi di un appuntamento davvero importante ede, con protagonisti giochi molto attesi, ma oltre a ciò, sempre stando alle sue parole, sembra che Sony abbia in cantiere un ulteriore: se confermato, questo dovrebbe tenersi a fine mese, e sarà incentrato su7 e: ...

