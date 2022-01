Governo | Letta “Deve trovare energia | c' è bisogno di un nuovo patto”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ildinuova, perchè mi sembra chiaro che in queste ultime settimane ci sia un pò di fatica. La legislaturaandare fino alla scadenza naturale, ma c'èdi undi. Quando si andrà al tavolo tutti dovranno andarci con l'idea di fare gli interessi del Paese”. Così il segretario del Pd, Enrico, ospite di Dimartedì su La7. “Una maggioranza Ursula? Mi sembra molto improbabile, anche per un motivo semplice. Siamo in una fase della vita del Paese complicata. Penso che sia più che la fine della legislatura venga gestita da una maggioranza larga”, ha aggiunto. “Chiedo a Salvini di fare un accordo su un presidente della ...