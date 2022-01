Governo: domani Cdm alle 12 (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - domani a mezzogiorno è prevista una riunione del Consiglio dei ministri. Sul tavolo, viene spiegato, non dovrebbero esserci atti normativi, ma solo provvedimenti in scadenza. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen. (Adnkronos) -a mezzogiorno è prevista una riunione del Consiglio dei ministri. Sul tavolo, viene spiegato, non dovrebbero esserci atti normativi, ma solo provvedimenti in scadenza.

Ultime Notizie dalla rete : Governo domani Sindaci che chiudono le scuole nonostante il Tar, il Codacons pronto a denunciarli. ... Cerreto Sannita e Castel Volturno) di contravvenire comunque sia alle disposizioni del Governo che ... vicesegretario nazionale del Codacons " Ed è proprio per questo motivo che da domani, in caso di ...

Reggina - Brescia, al Granillo chiude la Curva Nord: riparte la prevendita, i posti e i settori disponibili La prevendita di Reggina - Brescia riparte domani: chiusa la Curva Nord e solo metà dei posti disponibili dei 5 mila totali, limite imposto da Governo e Lega dopo l'ultimo decreto per fronteggiare il Covid La Reggina si prepara alla gara con ...

Governo convoca per domani i sindacati: al centro le pensioni La Stampa Governo: domani Cdm alle 12 Roma, 11 gen. Domani a mezzogiorno è prevista una riunione del Consiglio dei ministri. Sul tavolo, viene spiegato, non dovrebbero esserci atti normativi, ma so ...

Pensioni, convocata riunione per un tavolo tra governo e sindacati Convocata per domani una nuova riunione del tavolo tra governo e sindacati sulle pensioni. Secondo quanto si apprende all’incontro, convocato alle 18.30 al Ministero del lavoro, parteciperanno il mini ...

