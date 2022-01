(Di martedì 11 gennaio 2022), azienda EdTech specializzata nel settore delle ripetizioni online, ha raccolto la cifra record di 300diin undidi Serie D. Prosus ha rivestito il ruolo di lead investor nell’operazione, alla quale hanno partecipato anche altri investitori, tra cui Deutsche Telekom, SoftBank Vision Fund 2, Tencent, Dragoneer, Left Lane Capital e Coatue. Questo nuovoarriva appena sette mesi dopo il completamento di undi Serie C da 205che, lo scorso giugno, aveva permesso adi aggiudicarsi lo status di primo unicorno EdTech inpa. Dalla sua fondazione, nel 2016,ha già raccolto finanziamenti per oltre 590 ...

Advertising

StraNotizie : GoStudent chiude round finanziamento da 300 milioni euro -

Ultime Notizie dalla rete : GoStudent chiude

Millionaire il mensile di business più letto

si espande così in nuovi mercati, partendo da Francia e Spagna. Nel 2020un round da 13,3 milioni di euro. Ed è ancora solo l'inizio. A marzo 2021 l'azienda raccoglie altri 70 ...si espande così in nuovi mercati, partendo da Francia e Spagna. Nel 2020un round da 13,3 milioni di euro. Ed è ancora solo l'inizio. A marzo 2021 l'azienda raccoglie altri 70 ...GoStudent, azienda EdTech specializzata nel settore delle ripetizioni online, ha raccolto la cifra record di 300 milioni di euro in un round di finanziamento di Serie D. Prosus ha rivestito il ruolo d ...