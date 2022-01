Gli ultimi mesi di Sassoli | dalla polmonite da legionella al ricovero dopo Natale

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 11 gennaio 2022) “Sono stato colpito in modo grave da una bruttada. Ho avuto febbre altissima, sono stato ricoverato all’ospedale di Strasburgo. Poi sono rientrato in Italia per la convalescenza, ma purtroppo ho subito una ricaduta e questo ha spinto i medici a consigliarmi una serie di analisi e di accertamenti”. Così in un video del 9 novembre David, con voce affaticata, spiegava la sua assenza per malattia dal Parlamento europeo. “I medici stanno lavorando per consentirmi di lavorare al più presto ai miei impegni. A loro vanno i miei ringraziamenti per la loro competenza e la loro attenzione”. Il 22 novembreera tornato a presiedere l’Aula di Strasburgo: “Volevo ringraziare in apertura di questa plenaria i vicepresidenti, i presidenti dei gruppi, i gruppi politici, l’amministrazione. Io ...