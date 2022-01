Gli ultimi mesi di David Sassoli | dalla polmonite da legionella fino al ricovero dopo Natale

(Di martedì 11 gennaio 2022) Oggi la è decedutoa causa di complicanze legate al sistema immunitario. Il 9 novembre lo stesso, in un video, con voce affaticata, spiegava la sua assenza per malattia dal ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Gli ultimi sette anni sono stati i più caldi a livello globale e le concentrazioni di anidride carbonica e metano c… - GabrieleMuccino : Stiamo scrivendo la seconda stagione di A Casa Tutti Bene La Serie. @SkyItalia #skyserie #skyoriginal - Grazie di c… - RaiNews : Gli ultimi 7 anni sono stati i più caldi mai registrati finora. Secondo il Copernicus Climate Change Service dell'U… - RevengeEmi : RT @fratotolo2: I “non vaccinati” degli ultimi 20 anni ??i russi (Rivoluzioni Colorate) ??gli Stati che non volevano svendere la loro sovran… - Desert2022Rose : RT @fratotolo2: I “non vaccinati” degli ultimi 20 anni ??i russi (Rivoluzioni Colorate) ??gli Stati che non volevano svendere la loro sovran… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli ultimi

Corriere della Sera

...8%, livello più alto deglidue anni, e il Nasdaq - in frazionale rialzo a fine seduta - a ...50 a settimana prezzo bloccato Attiva Ora Tutti i contenuti del sito, il quotidiano eallegati in ...Dal 29 al 4 luglio ebbero luogo al Fillmore Westeventi in programma, passati alla storia come "The Closing Week", con ospiti solamente band della Bay Area (la maggior parte delle ...Berna, 11.01.2022 - Da gennaio 2022 i Cantoni offrono alle persone con più di 40 anni un servizio gratuito che prevede una consulenza e una valutazione della situazione professionale. L’obiettivo è pr ...Le Nazioni Unite e le ONG lanciano oggi nuovi piani di intervento congiunti per fornire aiuti umanitari salvavita agli afghani costretti a fuggire.