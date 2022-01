Gli slip da ciclo che cambieranno il mondo | non solo quello femminile

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di martedì 11 gennaio 2022) La rivoluzione è già in atto e speriamo che molti di voi conoscano già questo prodotto, magari per averlo ricevuto come regalo di Natale. Glida, o period panties, stanno entrando a far parte del guardaroba. Si tratta di mutandine con diversi strati assorbenti che sostituiscono, durante ilmestruale, i comuni assorbenti usa e getta. Sono lavabili in lavatrice e riutilizzabili. Una scelta ecologica Se è opinione condivisa che non esista un pianeta B, tanto vale fare la propria parte per ridurre gli sprechi e l’inquinamento. E tamponi ed assorbenti, come sapete, sono tutt’altro che biodegradabili. Glidainvece si usano per svariati anni, si lavano facilimente e consentono di non produrre rifiuti.da: ...