Gli slip da ciclo che cambieranno il mondo, non solo quello femminile (Di martedì 11 gennaio 2022) La rivoluzione è già in atto e speriamo che molti di voi conoscano già questo prodotto, magari per averlo ricevuto come regalo di Natale. Gli slip da ciclo, o period panties, stanno entrando a far parte del guardaroba femminile. Si tratta di mutandine con diversi strati assorbenti che sostituiscono, durante il ciclo mestruale, i comuni assorbenti usa e getta. Sono lavabili in lavatrice e riutilizzabili. Una scelta ecologica Se è opinione condivisa che non esista un pianeta B, tanto vale fare la propria parte per ridurre gli sprechi e l’inquinamento. E tamponi ed assorbenti, come sapete, sono tutt’altro che biodegradabili. Gli slip da ciclo invece si usano per svariati anni, si lavano facilimente e consentono di non produrre rifiuti. slip da ciclo: ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 11 gennaio 2022) La rivoluzione è già in atto e speriamo che molti di voi conoscano già questo prodotto, magari per averlo ricevuto come regalo di Natale. Glida, o period panties, stanno entrando a far parte del guardaroba. Si tratta di mutandine con diversi strati assorbenti che sostituiscono, durante ilmestruale, i comuni assorbenti usa e getta. Sono lavabili in lavatrice e riutilizzabili. Una scelta ecologica Se è opinione condivisa che non esista un pianeta B, tanto vale fare la propria parte per ridurre gli sprechi e l’inquinamento. E tamponi ed assorbenti, come sapete, sono tutt’altro che biodegradabili. Glidainvece si usano per svariati anni, si lavano facilimente e consentono di non produrre rifiuti.da: ...

Advertising

5Ricomincio : - amperrino : Violenze sessuali in Duomo, 'mi toglievano gli slip, io piangevo. Erano in 50' - - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Violenze sessuali in Duomo, 'mi toglievano gli slip, io piangevo. Erano in 50' - GoldMou32211515 : RT @nichitaiai: Ma indosso anche gli slip qualche volta.. ?????? Free link Onlyfans in chat a 2 persone a scelta che retwittano e mettono like… - chill_uffo : Ma esistono gli slip invernali? Con -5°C alla mattina mi si ghiaccia tutto, e dico TUTTO ?? -