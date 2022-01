Gli ascolti del pomeriggio: il ritorno di Uomini e Donne fa volare Canale 5 (Di martedì 11 gennaio 2022) L’assenza di Maria de Filippi nel pomeriggio di Canale 5 si è sentita, eccome se si è sentita. Senza Uomini e Donne è un profondo rosso per Canale 5 in perdita costante di ascolti. Ma da ieri, con il ritorno dell’amatissimo programma, capace di incollare 3 milioni di spettatori davanti alla tv, le cose sono cambiate. Grazie a Uomini e Donne tutto il pomeriggio di Canale 5 torna a fare molto bene anche se Rai 1 continua a difendersi e a fare il possibile per tenere testa alla concorrenza nella fascia che va dalle 14 alle 17,00. Con l’arrivo de La vita in diretta infatti, non c’è trippa per gatti: è Alberto Matano il leader della fascia, non si discute. Ma vediamo i dati di ascolto di ieri, 10 gennaio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 11 gennaio 2022) L’assenza di Maria de Filippi neldi5 si è sentita, eccome se si è sentita. Senzaè un profondo rosso per5 in perdita costante di. Ma da ieri, con ildell’amatissimo programma, capace di incollare 3 milioni di spettatori davanti alla tv, le cose sono cambiate. Grazie atutto ildi5 torna a fare molto bene anche se Rai 1 continua a difendersi e a fare il possibile per tenere testa alla concorrenza nella fascia che va dalle 14 alle 17,00. Con l’arrivo de La vita in diretta infatti, non c’è trippa per gatti: è Alberto Matano il leader della fascia, non si discute. Ma vediamo i dati di ascolto di ieri, 10 gennaio ...

Advertising

LuigiGallo15 : Un amico è positivo e vive con i figli piccoli ma la moglie è costretta ad andare a lavoro perché Draghi non ha rin… - Azzurri : ?? Ascolti record per gli #Azzurri nel 2021: oltre 2??2??9?? milioni di telespettatori per le 60 gare trasmesse in T… - infoitcultura : Non mi lasciare con Vittoria Puccini e il Grande Fratello Vip, chi ha conquistato gli ascolti tv - Rossmatt161 : RT @Rossmatt161: Quando sai che gli ascolti stanno calando perché ormai riesci a rimanere tranquilla anche davanti alle provocazioni! #GFvi… - Rose43652647 : RT @moni92_: Ricordo la playlist da ascoltare per dar salire gli ascolti di Luigi (vi ricordo che ci vogliono ancora molto ascolti per ragg… -