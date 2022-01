‘Gli anni belli’, il film con Maria Grazia Cucinotta a febbraio al cinema (Di martedì 11 gennaio 2022) ‘Gli anni belli’, il film con Maria Grazia Cucinotta esce il 7 febbraio al cinema. La regia è di Lorenzo d’Amico De Carvalho Esce in sala il 7 febbraio, distribuito da Bendico, ‘Gli anni belli’, esordio alla regia di Lorenzo d’Amico De Carvalho, con protagonisti Maria Grazia Cucinotta, Ninni Bruschetta e Romana Maggiora Vergano. Il film è anche interpretato da Ana Padrão, Stefano Viali, Gianvincenzo Pugliese, Francesca Ziggiotti, Gabriele Stella, Luca Attadia, Alexia Turchi, Riccardo Maria Manera, Giorgia Spinelli, Costantino Comito, con Riccardo Sinibaldi, Beniamino Marcone e Rosalia ... Leggi su 361magazine (Di martedì 11 gennaio 2022), ilconesce il 7al. La regia è di Lorenzo d’Amico De Carvalho Esce in sala il 7, distribuito da Bendico,, esordio alla regia di Lorenzo d’Amico De Carvalho, con protagonisti, Ninni Bruschetta e Romana Maggiora Vergano. Ilè anche interpretato da Ana Padrão, Stefano Viali, Gianvincenzo Pugliese, Francesca Ziggiotti, Gabriele Stella, Luca Attadia, Alexia Turchi, RiccardoManera, Giorgia Spinelli, Costantino Comito, con Riccardo Sinibaldi, Beniamino Marcone e Rosalia ...

