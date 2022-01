Giuliano Urbani: "Sul Quirinale Berlusconi apra gli occhi, non ci sono le condizioni" (Di martedì 11 gennaio 2022) “A Berlusconi sconsiglio di andare avanti con la sua autocandidatura al Quirinale. I primi tentennamenti e distinguo che vedo in quella che dovrebbe essere la sua base naturale di centrodestra, e parlo dei suoi alleati, dovrebbero fargli aprire gli occhi. Oggi non ci sono le condizioni affinché possa prendere i voti per il Colle. Sarebbe meglio allora da parte sua fare un discorso molto franco agli italiani, dire che lui avrebbe voluto ma che non ha trovato entusiasmo da parte di chi è nella coalizione di centrodestra, spiegare che la sua candidatura sarebbe stata una proposta utile per il paese ma che come sempre questo è ancora un paese troppo poco liberale”. Giuliano Urbani, classe 1937, forzista dal ’94, è stato ministro della Cultura nel governo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 gennaio 2022) “Asconsiglio di andare avanti con la sua autocandidatura al. I primi tentennamenti e distinguo che vedo in quella che dovrebbe essere la sua base naturale di centrodestra, e parlo dei suoi alleati, dovrebbero fargli aprire gli. Oggi non cileaffinché possa prendere i voti per il Colle. Sarebbe meglio allora da parte sua fare un discorso molto franco agli italiani, dire che lui avrebbe voluto ma che non ha trovato entusiasmo da parte di chi è nella coalizione di centrodestra, spiegare che la sua candidatura sarebbe stata una proposta utile per il paese ma che come sempre questo è ancora un paese troppo poco liberale”., classe 1937, forzista dal ’94, è stato ministro della Cultura nel governo ...

