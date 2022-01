Giulia Stabile festeggia il compleanno di Sangiovanni: “Sempre insieme” (Di martedì 11 gennaio 2022) Sangiovanni ha spento 19 candeline e per l’occasione Giulia Stabile gli ha dedicato un tenero messaggio via social. Sangiovanni ha raggiunto il traguardo dei 19 anni e ha festeggiato in compagnia della fidanzata Giulia Stabile, che sui social gli ha dedicato un tenero messaggio. Nel post condiviso dalla ballerina lei e il cantante posano in una polaroid sbiadita accanto a una piccola torta con sopra una candelina. “19 per il bimbo. Sempre insieme”, ha scritto l’ex vincitrice di Amici, che ormai è legata a Sangiovanni da quasi un anno. I due hanno vissuto la loro storia d’amore nel massimo riserbo e sono più felici e uniti che mai. Durante l’estate Sangiovanni si è sfogato via social contro le ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 gennaio 2022)ha spento 19 candeline e per l’occasionegli ha dedicato un tenero messaggio via social.ha raggiunto il traguardo dei 19 anni e hato in compagnia della fidanzata, che sui social gli ha dedicato un tenero messaggio. Nel post condiviso dalla ballerina lei e il cantante posano in una polaroid sbiadita accanto a una piccola torta con sopra una candelina. “19 per il bimbo.”, ha scritto l’ex vincitrice di Amici, che ormai è legata ada quasi un anno. I due hanno vissuto la loro storia d’amore nel massimo riserbo e sono più felici e uniti che mai. Durante l’estatesi è sfogato via social contro le ...

