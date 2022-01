Giucas Casella | la proposta di matrimonio in diretta | l’illusionista lascia tutti a bocca aperta

(Di martedì 11 gennaio 2022) “Grande Fratello Vip”: emozioni inaspettate pere la sua compagna. Dopo tanto tempo una magia che incanta il pubblico Boom di emozioni per, che dopo un periodo di estrema tensione nella casa più spiata d’Italia riporta un po’ di allegria e spensieratezza. Ieri per il grande illusionista infatti, il “Grande Fratello Vip” ha preparato una sorpresa che hatosenza parole.ritrova dopo mesi la sua compagna di vita Valeria Perilli. La coppia, dopo oltre 4 mesi di distacco, si ritrova in un’emozionante incontro dovericeve dichiarazioni d’amore molto particolari e commoventi: “Ti sono sempre stata accanto, ...

"Grande Fratello Vip": emozioni inaspettate per Giucas Casella e la sua compagna. Dopo tanto tempo una magia che incanta il pubblico Boom di emozioni per Giucas Casella, che dopo un periodo di estrema tensione nella casa più spiata d'Italia riporta un po' di allegria e spensieratezza. Giucas Casella, emozionato nel vedere la storica compagna, si mette in ginocchio per chiedere a Valeria (per la terza o quarta volta?) Valeria Perilli entra splendente in Casa e tutte le attenzioni sono per lei.