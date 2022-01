Giochi e scommesse online all’ombra dei Casalesi, business da 5 miliardi di euro: 33 arresti (Di martedì 11 gennaio 2022) Avrebbero gestito scommesse illegali e gioco d’azzardo anche per favorire il clan dei Casalesi. Con questa accusa 33 persone sono state arrestate dai carabinieri nelle province di Salerno, Ascoli Piceno, Agrigento, Avellino, Brindisi, Caserta, Catanzaro, Latina, Lecce, L’Aquila, Messina, Napoli, Potenza, Ravenna, Roma, Varese ma anche in diversi stati esteri, in particolare Panama, Romania e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 11 gennaio 2022) Avrebbero gestitoillegali e gioco d’azzardo anche per favorire il clan dei. Con questa accusa 33 persone sono state arrestate dai carabinieri nelle province di Salerno, Ascoli Piceno, Agrigento, Avellino, Brindisi, Caserta, Catanzaro, Latina, Lecce, L’Aquila, Messina, Napoli, Potenza, Ravenna, Roma, Varese ma anche in diversi stati esteri, in particolare Panama, Romania e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

