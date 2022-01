Gianni Morandi, avete mai visto com’era da ragazzo? Con i baffi è irriconoscibile (Di martedì 11 gennaio 2022) Gianni Morandi avete mai visto come era da ragazzo? quasi irriconoscibile: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda Con la sua voce e il suo meraviglioso talento ha conquistato il pubblico divenendo una celebrità della musica italiana, uno dei punti di riferimento della scena musicale che nel corso degli anni si è sempre adattato ad un genere del tutto nuovo stando sempre al passo con i tempi: stiamo parlando di Gianni Morandi. Nel corso della sua carriera ha cantato e scritto tantissimi pezzi che sono divenuti tutti grandi successi e possiamo citarne alcuni come In ginocchio da te, Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, Si può dare di più, C’era Un ragazzo Che Come Me Amava I Beatles E I Rolling Stones. Il cantante sarà ... Leggi su topicnews (Di martedì 11 gennaio 2022)maicome era da? quasi: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda Con la sua voce e il suo meraviglioso talento ha conquistato il pubblico divenendo una celebrità della musica italiana, uno dei punti di riferimento della scena musicale che nel corso degli anni si è sempre adattato ad un genere del tutto nuovo stando sempre al passo con i tempi: stiamo parlando di. Nel corso della sua carriera ha cantato e scritto tantissimi pezzi che sono divenuti tutti grandi successi e possiamo citarne alcuni come In ginocchio da te, Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, Si può dare di più, C’era UnChe Come Me Amava I Beatles E I Rolling Stones. Il cantante sarà ...

Advertising

FulvioPaglia : Dal 24 gennaio si vota per il presidente della Repubblica. Da quel momento il Parlamento ha sette giorni per elegge… - Raiofficialnews : “Caro Battiato, noi ti ricordiamo così, con una grande festa”. Una serata evento raccontata da @pif_iltestimone:… - trash_italiano : #Sanremo2022, Gianni Morandi a rischio squalifica per aver spoilerato la sua canzone? - jad_oreyou : @Harry_Styles ce la fai una canzone in italiano con il tuo geme Gianni Morandi? - bequinto : 1970: Amsterdam ???? Gianni Morandi - Occhi Di Ragazza ???? Copyright: EBU / RAI -