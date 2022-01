GFVIP | Nathaly preferita e Delia smonta Alex “Siamo in pausa” | RIASSUNTO puntata

Advertising

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che la preferita è... Nathaly! #GFVIP - GrandeFratello : Nathaly, appena eletta preferita dal pubblico, ha deciso di condannare al televoto Carmen. E siamo certi che la dec… - GrandeFratello : Gianmaria, Alessandro, Jessica, Lulù e Katia sono i preferiti per gli abitanti della Casa. A loro si aggiunge Natha… - sapphievip6 : RT @bestiadiangelo: “La preferita è… Nathaly” “EVVAI, GODO, COME GODO”#gfvip - this_isme_22 : RT @nnastyxmir: Pensate essere l'ultima arrivata, avere più blocchi di chi è dentro da quattro mesi ed essere pure la preferita del pubblic… -

Ultime Notizie dalla rete : GFVIP Nathaly

! #pic.twitter.com/kZfhGiGXO2 ? Grande Fratello (@GrandeFratello) January 10, 2022 I nominati della puntata In merito ai nuovi nominati della puntata, sono: Carmen Russo, Federica ...Gianmaria:'Quando hanno detto che la vip salva era,io ho detto godo mamma come godo' URLALO GIANMARIA URLALO GRIDALO ##gianmaria ##miriana ? paoletta🦚 (@paolettatrash) ...Nathaly e Davide, dopo giorni di silenzio e di distanza, pare vogliano trovare un punto d’incontro per risolvere questa scomoda situazione. Subito dopo la punta, infatti, i due VIP ne hanno approfitta ...Ieri sera è andata in onda la consueta diretta del GFVIP: moltissime le tematiche trattate da Alfonso Signorini e le sorprese per i vip!