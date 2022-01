GF Vip | scontro al vetriolo tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi | e spunta Andrea Iannone

(Di martedì 11 gennaio 2022) Nuova lite nella casa del GF Vip, questa volta tra, che si sono accusati a vicenda di trovarsi in un reality e di essere diventati “personaggi pubblici” solo ed esclusivamente per via di frequentazioni passate. Nello specificoha dichiarato che l’unica cosa che avrebbe reso famososarebbe la pregressa frequentazione con Belen Rodriguez, mentre lui ha detto all’influencer di aver “usato” il pilota di moto GPper avere maggiore visibilità., risposta alalla frecciatina dell’influencer: “L’hai organizzata tu” Loè nato all’improvviso: a tirare la prima frecciatina è stata ...

Corriere : Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica

GF, è già finita tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? Nuova lite per la coppia Solo pochi giorni fa , l'ex tentatore aveva proposto alla gieffina di fare coppia fissa . E oggi, invece, le ...Dopo la puntata, i due giovani si sono confrontati sulla loro relazione e ne è nato uno. ... prossima all'ingresso nella casa del Grande Fratello. Parlando con le inquiline, Sophie Codegoni ...Sophie e Alessandro si sono isolati dagli altri concorrenti del GF Vip per un confronto, che non è andato nel migliore dei modi.Due settimane insieme, baci, coccole, una proposta di fidanzamento, tante chiacchiere ma anche tante litigate. A quanto pare tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano qualcosa non va. Ad alimentare la ...