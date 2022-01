GF Vip, Manila viola il regolamento e rischia la squalifica (Di martedì 11 gennaio 2022) Manila Nazzaro questo volta rischia grosso. L’ex Miss Italia, infatti, ha fatto uno spoiler all’amica Katia Ricciarelli che è passibile di nomination d’ufficio. Se non, nella peggiore delle ipotesi, di nomination. Tutto è successo subito dopo le votazioni palesi, quando cioè i concorrenti nominabili si sono ritrovati nella stanza led per comunicare chi intendevano mandare a casa. GF Vip, Delia Duran furiosa abbandona la diretta: la reazione di Alex Belli La coppia sembra ormai in crisi irreversibile e lo ha dimostrato nel corso dell'ultima diretta del Grande Fratello Vip 6 GF Vip 6, Manila Nazzaro spoilera le nomination a Katia Ricciarelli Stavolta (per la seconda volta dacché è iniziato il programma), anche ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 11 gennaio 2022)Nazzaro questo voltagrosso. L’ex Miss Italia, infatti, ha fatto uno spoiler all’amica Katia Ricciarelli che è passibile di nomination d’ufficio. Se non, nella peggiore delle ipotesi, di nomination. Tutto è successo subito dopo le votazioni palesi, quando cioè i concorrenti nominabili si sono ritrovati nella stanza led per comunicare chi intendevano mandare a casa. GF Vip, Delia Duran furiosa abbandona la diretta: la reazione di Alex Belli La coppia sembra ormai in crisi irreversibile e lo ha dimostrato nel corso dell'ultima diretta del Grande Fratello Vip 6 GF Vip 6,Nazzaro spoilera le nomination a Katia Ricciarelli Stavolta (per la seconda volta dacché è iniziato il programma), anche ...

