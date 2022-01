GF Vip | la concorrente ha violato il regolamento? Si sente chiaramente | il video fa discutere

(Di martedì 11 gennaio 2022) GF Vip, lahail? Si, ilfa il giro del web; cosa è successo durante la puntata di ieri, 10 gennaio 2022. Una puntata infuocata, quella del GF Vip andata in onda ieri, 10 gennaio 2022. Una puntata ricca di colpi di scena, a partire dal verdetto del L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Tra gli ingressi più attese nel GFc'è sicuramente quella di Delia Duran: la moglie di Alex Belli attualmente è in quarantena e presto diventerà unadel reality a tutti gli effetti. Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine ...A grande sorpresa, Nathaly Caldonazzo è stata la preferita dal pubblico . A dire la sua sulla nuovadel Grande Fratelloè stata l' opinionista Sonia Bruganelli che, tramite una diretta Instagram , ha colto l'occasione anche per dire la sua su Miriana Trevisan e Sophie Codegoni . La ...Aldo Montano nella puntata del 10 gennaio del GF VIP era assente in studio perché costretto all’auto isolamento: sua moglie Olga è risultata ...Gf Vip Delia e Alex: durante la puntata di ieri sera, Delia Duran è sbottata e ha annunciato la decisione di una pausa dal marito Ale ...