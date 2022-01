Gf Vip, Katia Ricciarelli contro Manuel Bortuzzo: 'Non lo guardo più, sembra diventato cattivo' (Di martedì 11 gennaio 2022) Dopo la diretta di ieri sera Katia Ricciarelli dice ha detto la sua su Manuel Bortuzzo . Dopo aver parlato con Soleil di quanto accaduto durante la puntata, la cantante lirica ha confidato alla ... Leggi su leggo (Di martedì 11 gennaio 2022) Dopo la diretta di ieri seradice ha detto la sua su. Dopo aver parlato con Soleil di quanto accaduto durante la puntata, la cantante lirica ha confidato alla ...

Advertising

VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - Corriere : Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica - MarioManca : #GfVip 2021: perché Katia Ricciarelli dovrebbe uscire dalla Casa #katiafuori - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Katia Ricciarelli su Manuel Bortuzzo: `Io non lo voglio …` #katia #ricciarelli #manuel #bortuzzo #voglio - guarluc : -GRANDE FRATELLO VIP - PUBBLICO SOVRANO ORA LA NOSTRA BANDIERA DIVENTA FEDERICA Una volta che siamo riusciti a f… -