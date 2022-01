Gf Vip, il dramma di Valeria Marini: «Io vittima di chi sembrava innamorato di me». Cosa ha raccontato (Di martedì 11 gennaio 2022) GF Vip, il dramma di Valeria Marini: «Io vittima di chi sembrava innamorato di me, per poi diventare aggressivo». La showgirl stellare dietro il suo carattero allegro e spensierato nasconde un grande dolore, e si lascia andare durante la puntata di lunedì 10 gennaio. Dal primo amore violento a un matrimonio sbagliato, la vita di Valeria Marini non è stata solo stellare, ma anche piena di dolori. Durante la diretta di lunedì sera la showgirl accompagna da Alfonso Signorini si è aperta raccontando le difficoltà della sua vita. Per Signorini la storia è che più segnato la Marini risale alla sua adolescenza, Valeria sembra non volerne parlare ( si parla di violenza e “mani addosso” ndr.), poi si lascia andare: «Ero molto ... Leggi su blog.libero (Di martedì 11 gennaio 2022) GF Vip, ildi: «Iodi chidi me, per poi diventare aggressivo». La showgirl stellare dietro il suo carattero allegro e spensierato nasconde un grande dolore, e si lascia andare durante la puntata di lunedì 10 gennaio. Dal primo amore violento a un matrimonio sbagliato, la vita dinon è stata solo stellare, ma anche piena di dolori. Durante la diretta di lunedì sera la showgirl accompagna da Alfonso Signorini si è aperta raccontando le difficoltà della sua vita. Per Signorini la storia è che più segnato larisale alla sua adolescenza,sembra non volerne parlare ( si parla di violenza e “mani addosso” ndr.), poi si lascia andare: «Ero molto ...

