Gf Vip | Federica Calemme stronca Gianmaria | le sue parole non lasciano dubbi

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 11 gennaio 2022)inizia a dubitare del suo flirt conAntinolfi scoppiato domenica sera con un bacio in sauna. Un gesto inaspettato che ha suscitato molte discussioni. Alcuni sono fan della coppia, altri accusano i due di essersi avvicinati solo in vista della puntata andata in onda ieri sera. Oltre aè finito al centro del gossip anche per il suo rapporto con Alessandro. Questo bacio tra, però, potrebbe anche essere l'ultimo in quanto lui prevede di ritirarsi la prossima settimana. Come riportato da Gabriele Parpiglia di "Casa Chi",Antinolfi chiederà ai suoi datori di lavoro di permettergli di continuare la sua avventura al Grande Fratello Vip. Il permesso scadrà a metà di questo ...