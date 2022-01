“GF Vip”, Enzo Paolo Turchi: “Mia figlia piange perchè crede che abbia chiamato un’altra donna” (Di martedì 11 gennaio 2022) Risolto il giallo degli invitati alle nozze di Carmen Russo Enzo Paolo Turchi entra nella casa del “GF Vip” per Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di martedì 11 gennaio 2022) Risolto il giallo degli invitati alle nozze di Carmen Russoentra nella casa del “GF Vip” per Perizona Magazine.

Advertising

monia12576055 : @GrandeFratello Enzo Paolo pietoso come al solito. Ma quale matrimonio ? Aveva organizzato festa per VIP di Mediaset. L’ha pure detto! - FRAJAMAS : GF Vip, Enzo Paolo smonta il 'matrimonio gate': «Mai chiamato Nataly». Ma non è proprio così… - Italia_Notizie : Grande Fratello Vip, Enzo Paolo Turchi: “Ho avuto solo un rapporto con la mamma di Nathalie Caldonazzo”. Poi la riv… - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, Enzo Paolo Turchi: “Ho avuto solo un rapporto con la mamma di Nathalie Caldonazzo”. Poi la riv… - SerieTvserie : Matrimonio gate al GF Vip 2022, Enzo Paolo Turchi: “Nathaly? Non ti ho mai telefonato” (video) -