GF Vip Delia Duran scarica Alex Belli mi sono presa una pausa

Leggi su gossivip.myblog

(Di martedì 11 gennaio 2022) GF Vipè pronta ad entrare nella casa venerdì e: «Miuna. Ciccio fatti un’esame di coscienza» La modella in quarantena in hotel si collega in diretta con lo studio e sgancia la sua bomba. Mentrecontinua sui social a mandare messaggi d’amore per Soleil