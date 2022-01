Gf Vip, Delia Duran quando entra nella Casa? Che ruolo ricoprirà la moglie di Alex Belli (Di martedì 11 gennaio 2022) Tra gli ingressi più attese nel GF Vip c'è sicuramente quella di Delia Duran: la moglie di Alex Belli attualmente è in quarantena e presto diventerà una concorrente del reality a tutti gli effetti. ... Leggi su leggo (Di martedì 11 gennaio 2022) Tra gli ingressi più attese nel GF Vip c'è sicuramente quella di: ladiattualmente è in quarantena e presto diventerà una concorrente del reality a tutti gli effetti. ...

Advertising

Novella_2000 : Delia Duran rifiuta il collegamento, Alex Belli abbandona lo studio del #GFVip - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Delia Duran sbotta in diretta contro Alex Belli #delia #duran #sbotta #diretta #alex #belli - VelvetMagIta : #GFvip: proposta di matrimonio a sorpresa, scontri tra Delia Duran e Alex Belli #gfvip6 #VelvetMag #Velvet - SerieTvserie : GF Vip 2022, Delia Duran litiga in diretta con Alex Belli: “Mi sono presa una pausa” (video) - IsaeChia : #GfVip 6, Delia Duran sbotta in diretta contro Alex Belli e rivela: “Mi sono presa una pausa” Nervi tesi tra l’att… -