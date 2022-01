GF Vip | Delia Duran furiosa abbandona la diretta | la reazione di Alex Belli

(Di martedì 11 gennaio 2022) Nuova bufera su: la coppia, che al GF Vip 6 è stata messa in crisi dall’amicizia troppo intima di lui con la bella Soleil Sorge, ha di nuovo litigatomente per via di quest’ultima. Stavolta però lo ha fatto inal Grande Fratello Vip. E a un certo puntoha scelto di non parlare più, talmente era arrabbiata col marito che continuava a dare le sue attenzioni a Soleil, cui scrive (su Twitter) anche ora che è fuori dalla Casa. GF Vip 6, dopo la puntata Soleil scoppia a piangere: “Voglio andarmene” Esausta e provata dopo quattro mesi nella Casa, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è lasciata andare a un pianto liberatorio ...

e Alex a parte, in realtà qualcosa che è andato storto ce stato e riguarda un momento ... In questa edizione del GFaccade che chi non è immune faccia il proprio voto in sala led davanti a ...Duran ha dichiarato di volersi prendere una pausa da suo marito Alex Belli che, a suo dire, continuerebbe a pensare a Soleil Sorge. Durante un collegamento in diretta con il GFDuran " che è prossima a entrare nella casa del GF" ha fatto sapere di voler prendere unaDelia Duran lascia Alex Belli in diretta tv prima di entrare al GF Vip. La modella venezuelana 33enne, in collegamento con lo studio del GF Vip dall’hotel dove è in quarantena, ‘sbrocca’, improvvisame ...GF Vip, Clarissa Selassié critica Alex Belli e Delia Duran: "Io sconvolta" E' noto da qualche giorno che Delia Duran oltrepasserà nei prossimi giorni la ...