GF Vip, Aldo Montano grande assente in studio: il motivo (Di martedì 11 gennaio 2022) La 33esima puntata del GF Vip 6 è iniziata con il classico reca di quanto accaduto in settimana e a quanto pare tra i vipponi ora regna la calma. Dopo le discussioni e la ramanzina di Alfonso Signorini sembra essere tornato il sereno sulla Casa di Cinecittà. Ma ricordiamo che venerdì entrerà Delia Duran, già in hotel per la quarantena. La moglie di Alex Belli è infatti la prossima concorrente e non si è presentata ufficialmente ai compagni di viaggio, nella speranza da parte degli autori di riuscire a cogliere tutti di sorpresa nel secondo appuntamento col GF Vip 6 di questa settimana. Nel frattempo in studio è tornata Sonia Bruganelli dopo la vacanza a Dubai, ma molti spettatori sentono già nostalgia di Laura Freddi, che è piaciuta molto al pubblico come opinionista. Altro assente, Aldo Montano. GF Vip 6 ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) La 33esima puntata del GF Vip 6 è iniziata con il classico reca di quanto accaduto in settimana e a quanto pare tra i vipponi ora regna la calma. Dopo le discussioni e la ramanzina di Alfonso Signorini sembra essere tornato il sereno sulla Casa di Cinecittà. Ma ricordiamo che venerdì entrerà Delia Duran, già in hotel per la quarantena. La moglie di Alex Belli è infatti la prossima concorrente e non si è presentata ufficialmente ai compagni di viaggio, nella speranza da parte degli autori di riuscire a cogliere tutti di sorpresa nel secondo appuntamento col GF Vip 6 di questa settimana. Nel frattempo inè tornata Sonia Bruganelli dopo la vacanza a Dubai, ma molti spettatori sentono già nostalgia di Laura Freddi, che è piaciuta molto al pubblico come opinionista. Altro. GF Vip 6 ...

Advertising

ParliamoDiNews : GF Vip, Aldo Montano assente: perché non è in studio stasera #aldo #montano #assente #perché #studio #stasera - Soleil_Alex_ : Le maglie e le felpe GIVOVA del @GrandeFratello #Gfvip #AlexBelli #Solex #Soleil #Aldo #Lulu #Jessica #Katia… - AngelaBenedett7 : @Fedora25871702 @GrandeFratello Il nulla proprio non direi..il.nulla sono a parte la Marini tutte le altre che non… - MdsFrangiamore : @GrandeFratello Mi permetto di dire che quest’anno la persona Vip in tutti i sensi c’è stata ed è stato Aldo Montan… - MondoTV241 : GF Vip, Aldo Montano a ruota libera su Barù, Basciano, Soleil e Manila 'Tante situazioni non le ho capite' #gfvip… -