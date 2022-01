GF Vip 6 | Manila rivela le nomination segrete a Katia Ricciarelli VIDEO

Advertising

MondoTV241 : GF Vip, Manila Nazzaro infrange il regolamento e fa delle rivelazioni a Katia (VIDEO) #manilanazzaro #gfvip… - infoitcultura : Gf Vip, Soleil e Manila in sauna accusano le altre: «Siamo noi le cattive?». Cosa è successo - gf_vip_news : Venerdì sera all'ingresso di Delia: FREEZE Delia entrerà con un vestito scollato e si avvicinerà ai vipponi Le fac… - SilviaSiza56 : RT @blogtivvu: Manila fa delle rivelazioni a Katia e viola il regolamento del GF Vip: scoppia il caso – VIDEO #gfvip - blogtivvu : Manila fa delle rivelazioni a Katia e viola il regolamento del GF Vip: scoppia il caso – VIDEO #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Manila

Sono molti i telespettatori rimasti stupiti da ciò cheNazzaro e Soleil Sorge si sono dette in sauna: le due concorrenti del GFhanno fatto ampi riferimenti alle loro coinquiline, senza mai essere troppo tenere con loro. Ecco cosa hanno detto. ......ore dalla diretta del Grande Fratello, Katia è tornata a parlare di Nathaly , che è stata inaspettatamente la preferita dal pubblico . "So che su di me ha detto di tutto" ha confessato...Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata del GF Vip 6 e gli spettatori, subito dopo le nomination fatte nella stanza LED, si sono accorti di qualcosa che teoricamente andrebbe contro le ...Incredibile come ci siano una miriade di autori che lavorano alla scrittura di un programma come il Grande Fratello Vip e alla fine l’unico e solo ... pur di opporsi al gruppo di Soleil, Katia e ...