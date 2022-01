Gf Vip 6, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge fanno una nuova insinuazione su Miriana Trevisan (nonostante la diffida di Pago) (Di martedì 11 gennaio 2022) Venerdì scorso, nel corso della puntata serale del Gf Vip 6, Alfonso Signorini è entrato nella Casa per parlare occhi negli occhi ai concorrenti e chiedere loro di placare offese, insulti e parole di troppo volate nelle ultime settimane, con le conseguenti polemiche generate dal pubblico che segue assiduamente il programma. Nel richiamare i vipponi, però, il conduttore ha precisato a Katia Ricciarelli che tra le affermazioni sopra le righe, oggetto di discussione, c’erano anche le sue su Miriana Trevisan ed in particolare sulla sua figura di madre, ma di questo tema non avrebbero parlato in diretta dal momento che in corso c’è una diffida. La diffida, come noi sappiamo, parte da Pago, ex marito di Miriana, che ha ritenuto opportuno ricorrere alle vie ... Leggi su isaechia (Di martedì 11 gennaio 2022) Venerdì scorso, nel corso della puntata serale del Gf Vip 6, Alfonso Signorini è entrato nella Casa per parlare occhi negli occhi ai concorrenti e chiedere loro di placare offese, insulti e parole di troppo volate nelle ultime settimane, con le conseguenti polemiche generate dal pubblico che segue assiduamente il programma. Nel richiamare i vipponi, però, il conduttore ha precisato ache tra le affermazioni sopra le righe, oggetto di discussione, c’erano anche le sue sued in particolare sulla sua figura di madre, ma di questo tema non avrebbero parlato in diretta dal momento che in corso c’è una. La, come noi sappiamo, parte da, ex marito di, che ha ritenuto opportuno ricorrere alle vie ...

Advertising

VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - Corriere : Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica - MarioManca : #GfVip 2021: perché Katia Ricciarelli dovrebbe uscire dalla Casa #katiafuori - IsaeChia : #GfVip 6, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge fanno una nuova insinuazione su Miriana Trevisan (nonostante la diffida… - zazoomblog : GF Vip Katia e Soleil infangano di nuovo Miriana? Il discorso su Biagio e Barù nella notte che non va giù ai fan -… -