GF Vip 6, dopo la puntata Soleil scoppia a piangere: “Voglio andarmene” (Di martedì 11 gennaio 2022) Non essere la preferita del pubblico ha fatto letteralmente crollare Soleil Sorge, che dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6 ha fatto sapere di avere intenzione di lasciare la Casa. In lacrime, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha confessato che troppe sono le cose che ormai non sopporta, che le stanno strette. Ragion per cui per lei sarebbe meglio abbandonare ora. GF Vip, Lulù shock su Gianmaria e Alessandro: “Sono bisex” Secondo la principessa etiope, i due imprenditori avrebbero inclinazioni che nascondono gelosamente al pubblico a casa GF Vip 6, lo sfogo post puntata di Soleil Sorge “Ci sono troppe situazioni che non mi piacciono più” ha confessato Soleil Sorge ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 11 gennaio 2022) Non essere la preferita del pubblico ha fatto letteralmente crollareSorge, chel’ultimadel Grande Fratello Vip 6 ha fatto sapere di avere intenzione di lasciare la Casa. In lacrime, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha confessato che troppe sono le cose che ormai non sopporta, che le stanno strette. Ragion per cui per lei sarebbe meglio abbandonare ora. GF Vip, Lulù shock su Gianmaria e Alessandro: “Sono bisex” Secondo la principessa etiope, i due imprenditori avrebbero inclinazioni che nascondono gelosamente al pubblico a casa GF Vip 6, lo sfogo postdiSorge “Ci sono troppe situazioni che non mi piacciono più” ha confessatoSorge ...

