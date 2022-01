Gerometta | da oltre 10 anni segretario della SICCH | “La Cardiochirurgia cambiata con le nuove leve”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 11 gennaio 2022) Nel mondoitaliana c’è un punto di riferimento che si conferma tale dal 1967: la Società Italiana di Chirurgia Cardiaca e Vascolare, conosciuta dai più come. Un luogo (fisico e non) dedicato alla promozionericerca scientifica eformazione di medici specialistipratica cardiochirurgica ecura delle malattie cardiovascolari. Nata come società scientifica che raggruppava i pochi chirurghi che allora osavano operare il cuore, ora è un ente scientifico riconosciuto dal MinisteroSalute, da Agenas e ISS. Tra i membri del Comitato Direttivo di, vi è Piersilvio, cardiochirurgo di Humanitas Gavazzeni eda ...