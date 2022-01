Georgina Rodriguez sirena nel mare: il seno straborda all’improvviso (Foto) (Di martedì 11 gennaio 2022) Doppio scatto bollente di Georgina Rodriguez che ha mandato letteralmente fuori di testa tutto l’universo maschile. Una delle donne più conosciute in ambito calcistico è, senza ombra di dubbio, Georgina Rodriguez; parliamo della compagna di Cristiano Ronaldo, l’attaccante in forza al Manchester United. Il portoghese, nell’ultima sessione estiva di mercato, ha lasciato la Juventus per tornare nella squadra in cui è diventato grande. A pagare questa scelta sono stati i bianconeri che hanno perso un giocatore da venti gol a stagione in grado di cambiare l’esito di ogni partita. Se di Cristiano Ronaldo sappiamo praticamente tutto, possiamo dire lo stesso della sua meravigliosa compagna? Andiamo a conoscere meglio la splendida Georgina Rodriguez. Federica Nargi, fisico da togliere il ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 11 gennaio 2022) Doppio scatto bollente diche ha mandato letteralmente fuori di testa tutto l’universo maschile. Una delle donne più conosciute in ambito calcistico è, senza ombra di dubbio,; parliamo della compagna di Cristiano Ronaldo, l’attaccante in forza al Manchester United. Il portoghese, nell’ultima sessione estiva di mercato, ha lasciato la Juventus per tornare nella squadra in cui è diventato grande. A pagare questa scelta sono stati i bianconeri che hanno perso un giocatore da venti gol a stagione in grado di cambiare l’esito di ogni partita. Se di Cristiano Ronaldo sappiamo praticamente tutto, possiamo dire lo stesso della sua meravigliosa compagna? Andiamo a conoscere meglio la splendida. Federica Nargi, fisico da togliere il ...

zazoomblog : Georgina Rodriguez: “Prima di Cristiano Ronaldo vivevo in uno sgabuzzino” - #Georgina #Rodriguez: #“Prima - occhio_notizie : Georgina Rodriguez prima di Ronaldo: ''Abitavo in uno sgabuzzino, la mia vita è cambiata'' #georginarodriguez… - Lodamarco1 : RT @fanpage: Georgina Rodriguez racconta alcuni retroscena della sua vita prima di conoscere Cristiano Ronaldo - fanpage : Georgina Rodriguez racconta alcuni retroscena della sua vita prima di conoscere Cristiano Ronaldo - ILOVEPACALCIO : Georgina Rodriguez prima di Cristiano Ronaldo: “Vivevo in uno sgabuzzino. Vendevo borse, ora le colleziono” - Ilove… -