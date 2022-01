Genoa, lesione al retto femorale per Cambiaso: starà fuori circa un mese (Di martedì 11 gennaio 2022) Il Genoa perde per circa un mese Andrea Cambiaso a causa di una lesione al retto femorale. Si tratta di una notizia che certamente non ci voleva alla vigilia degli ottavi di Coppa Italia e a pochi giorni dal posticipo di lunedì contro la Fiorentina di Italiano. Problemi sulla fascia sinistra dunque in casa rossoblu. Già Criscito, infatti, non è nelle migliori condizioni dopo essere guarito dal Covid. Il capitano è anche reduce da un problema al polpaccio. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022) Ilperde perunAndreaa causa di unaal. Si tratta di una notizia che certamente non ci voleva alla vigilia degli ottavi di Coppa Italia e a pochi giorni dal posticipo di lunedì contro la Fiorentina di Italiano. Problemi sulla fascia sinistra dunque in casa rossoblu. Già Criscito, infatti, non è nelle migliori condizioni dopo essere guarito dal Covid. Il capitano è anche reduce da un problema al polpaccio. SportFace.

