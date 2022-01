Gela, incendio nella raffineria dell’Eni (Di martedì 11 gennaio 2022) Un’esplosione ha causato un incendio all’interno di una raffineria siciliana. È quanto accaduto nelle ultime ore a Gela, cittadina in provincia di Caltanissetta, più precisamente in uno stabilimento dell’Eni, il colosso multinazionale di origini italiane dedicato alla distribuzione di benzina e allo sfruttamento del metano per usi industriali e residenziali. Stando a quanto riporta TgCom24, le squadre antiincendio sono intervenute immediatamente per domare le fiamme e nessuna vittima è stata accertata. incendio di Gela, gli inquirenti indagano Quello di Gela non è un caso isolato. Difatti, non è la prima volta che si verifica un evento del genere in una fabbrica della nota società. Lo scorso novembre, ad esempio, alcune esplosioni avevano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Un’esplosione ha causato unall’interno di unasiciliana. È quanto accaduto nelle ultime ore a, cittadina in provincia di Caltanissetta, più precisamente in uno stabilimento, il colosso multinazionale di origini italiane dedicato alla distribuzione di benzina e allo sfruttamento del metano per usi industriali e residenziali. Stando a quanto riporta TgCom24, le squadre antisono intervenute immediatamente per domare le fiamme e nessuna vittima è stata accertata.di, gli inquirenti indagano Quello dinon è un caso isolato. Difatti, non è la prima volta che si verifica un evento del genere in una fabbrica della nota società. Lo scorso novembre, ad esempio, alcune esplosioni avevano ...

Advertising

gianlucarizzo46 : Apprendo con sollievo che non ci sono feriti nell'incendio divampato nella Raffineria di #Gela, a seguito dell'espl… - AnsaSicilia : Incendio in Raffineria Gela, nessun ferito. Esplosione in un forno all'isola 8, fiamme subito spente | #ANSA - gruppormb : Nel nostro GR #Gela #raffineriaeni - siciliafeed : Incendio in Raffineria Gela, nessun ferito - MeridioNews : Gela, incendio divampato all'interno della raffineria Eni Indagini per capire se è partito da esplosione di un forno -