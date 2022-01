Gaia Tortora mette a tacere i complotti sulla morte della sorella Silvia (Di martedì 11 gennaio 2022) Lunedì è arrivata la ferale notizia: Silvia Tortora, giornalista protagonista di una delle migliori pagine delle trasmissioni di approfondimento storico e sociale in casa Rai, si è spenta all’età di 59 anni. Stessa età del padre, Enzo, storico conduttore che – per sua sfortuna – è stato vittima di uno dei più gravi errori giudiziari in Italia. Dopo il suo decesso, come purtroppo accade sempre più di frequente, sono partite le teorie del complotto con persone che non erano informate sui fatti che hanno subito attribuito quella morte al vaccino anti-Covid. Nel suo post social di commiato, la sorella Gaia – vicedirettrice del Tg di La7 – ha voluto anche mettere a tacere questo vociare sparso e sgredevole. Silvia Tortora, la ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Lunedì è arrivata la ferale notizia:, giornalista protagonista di una delle migliori pagine delle trasmissioni di approfondimento storico e sociale in casa Rai, si è spenta all’età di 59 anni. Stessa età del padre, Enzo, storico conduttore che – per sua sfortuna – è stato vittima di uno dei più gravi errori giudiziari in Italia. Dopo il suo decesso, come purtroppo accade sempre più di frequente, sono partite le teorie del complotto con persone che non erano informate sui fatti che hanno subito attribuito quellaal vaccino anti-Covid. Nel suo post social di commiato, la– vicedirettrice del Tg di La7 – ha voluto anchere aquesto vociare sparso e sgredevole., la ...

