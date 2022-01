Futuro incerto per Mourinho: la notizia! (Di martedì 11 gennaio 2022) Futuro incerto per Josè Mourinho nella capitale. Dopo la dichiarazione della società in seguito alla disfatta in casa contro la Juve dichiarando piena fiducia nel tecnico portoghese, la situazione potrebbe cambiare. Lo Special One ha rilasciato dichiarazioni importanti nel post partita, tracciando le linee guida per la rinascita della sua squadra tra cui Leadership e qualità, invitando la società a fare il suo. Un segnale forte quello dello Special One che porta ad un aut-aut necessario a fine stagione: o il tecnico viene accontentato o si rischia la rottura. Non tanto da parte dei Friedkin che ribadiscono piena fiducia al portoghese. Quanto il contrario. Quando ad inizio stagione la scelta era ricaduta su Josè Mourinho la società doveva aspettarsi certe richieste, d’ altronde stiamo parlando dello Special ... Leggi su rompipallone (Di martedì 11 gennaio 2022)per Josènella capitale. Dopo la dichiarazione della società in seguito alla disfatta in casa contro la Juve dichiarando piena fiducia nel tecnico portoghese, la situazione potrebbe cambiare. Lo Special One ha rilasciato dichiarazioni importanti nel post partita, tracciando le linee guida per la rinascita della sua squadra tra cui Leadership e qualità, invitando la società a fare il suo. Un segnale forte quello dello Special One che porta ad un aut-aut necessario a fine stagione: o il tecnico viene accontentato o si rischia la rottura. Non tanto da parte dei Friedkin che ribadiscono piena fiducia al portoghese. Quanto il contrario. Quando ad inizio stagione la scelta era ricaduta su Josèla società doveva aspettarsi certe richieste, d’ altronde stiamo parlando dello Special ...

