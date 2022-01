Funerale nazista | la rabbia di Fiano Pd | ' Migliaia di morti per quella bandiera di m**da | noi non dimentichiamo'

Advertising

civati : Non sono nazisti ma. - eziomauro : Funerale nazista a Roma: una svastica sulla bara all'esterno di una chiesa a Prati - giusmo1 : Funerale nazista a Roma: una svastica sulla bara all'esterno di una chiesa a Prati - fire4wd : RT @CremaschiG: Infame funerale #nazista a #Roma Che direbbe mio suocero operaio deportato per fare lo schiavo a #Buchenwald ? Vergogna al… - UkMio : RT @CremaschiG: Infame funerale #nazista a #Roma Che direbbe mio suocero operaio deportato per fare lo schiavo a #Buchenwald ? Vergogna al… -

Ultime Notizie dalla rete : Funerale nazista

... l'ideologia, i crimini nazisti. In Italia non dovrebbero essere permesso ostentare quella bandiera nel 2022 davanti alla Chiesa di Santa Lucia a Roma per un. La pietà per i morti ...... al termine della celebrazione di un, avvenuta senza alcun segno o manifestazione che ... un gruppo di persone ha coperto la bara con una bandiera con la svastica" "simbolo orrendo ...Il deputato: "In Italia non dovrebbero essere permesso ostentare quella bandiera nel 2022 davanti alla Chiesa di Santa Lucia a Roma per un funerale" ...Città del Vaticano - Choc (e polemiche) nella Chiesa di Roma per l'esposizione (non autorizzata) di una bandiera nazista collocata sopra la bara di una militante di destra, ...