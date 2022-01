(Di martedì 11 gennaio 2022) “C’è un solo modo di combattere il Male, quello di aumentare il Bene, e un solo modo di combattere l’Oscurità, quello di diffondere la Luce”, è l’ultima frase postata, a inizio dicembre, da, detta “Tungsty” (forse da tungsteno, metallo particolarmente resistente), la militante di Forza Nuova alla quale qualcuno ha pensato di dare l’ultimo addio avvolgendo la sua bara in un drappo. Un oltraggio alla sua memoria e anche a quella delle vittime naziste, un gesto assurdo e deprecabile. Un’offesa alla sua persona, alla sua militanza politica, alla sua sensibilità, secondo chi la conosceva bene, come i suoi parenti stretti. LEGGI ANCHE Si scioglie Forza Nuova. Ora Roberto Fiore fa il partito dei no mask con Taormina (e Sgarbi?) Ora nei centri sociali temono la messa al bando come Forza nuova: «Noi facciamo ...

TizianaFerrario : No,non sono fascisti…..sono anche un po’ nazisti. Saluti romani, bandiera con la svastica sulla bara: indagini sul… - Agenzia_Ansa : Funerale nazista, Diocesi Roma: 'episodio inaccettabile'. Sulla bara di Alessia Augello, militante di Fn, è stata m… - HuffPostItalia : Bara avvolta in bandiera con svastica al funerale della militante di Forza Nuova: Digos indaga - CRINICO72 : Il girato lo abbiamo? - SecolodItalia1 : Funerale con bandiera nazista, la famiglia di Alessia Augello si dissocia: “Lei non lo avrebbe gradito”… -

Roma " "Una bara avvolta in una bandierala svastica nazista, saluti romani e un addio al grido di 'Presente!'. Sembra un film d'epoca e ... sul sagrato di una chiesa al termine di undi ...